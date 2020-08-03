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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a tek taraflı fesih

Douglas’a tek taraflı fesih

'ı göndermek istiyor. oyuncudan ve menajerinden kendilerine takım bulmaları istendi.

, 'ı göndermek istiyor. oyuncudan ve menajerinden kendilerine takım bulmaları istendi. Pek çok takım adı gündemde olmasına rağmen Douglas'a henüz bir talip çıkmadı. Sakatlığı bir türlü geçmeyen ve geçen sezon Beşiktaş'a herhangi bir faydası olmayan Douglas'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi gündeme geldi.

  1. 3.8.2020
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