Douglas’a tek taraflı fesih
Beşiktaş, Douglas'ı göndermek istiyor. Brezilyalı oyuncudan ve menajerinden kendilerine takım bulmaları istendi.
Beşiktaş, Douglas'ı göndermek istiyor. Brezilyalı oyuncudan ve menajerinden kendilerine takım bulmaları istendi. Pek çok takım adı gündemde olmasına rağmen Douglas'a henüz bir talip çıkmadı. Sakatlığı bir türlü geçmeyen ve geçen sezon Beşiktaş'a herhangi bir faydası olmayan Douglas'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi gündeme geldi.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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