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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Welinton da tamam

Welinton da tamam

'ta çalışmaları aralıksız sürüyor. öncesi kale ve defansını güçlendirmek isteyen 'ın istekleri doğrultusunda transfer harekatını yönlendiren siyah-beyazlı yönetim, N'Sakala'dan sonra stoper Welinton için de görüşmelere başladı.

'ta çalışmaları aralıksız sürüyor. öncesi kale ve defansını güçlendirmek isteyen 'ın istekleri doğrultusunda transfer harekatını yönlendiren siyah-beyazlı yönetim, N'Sakala'dan sonra stoper Welinton için de görüşmelere başladı. Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi, 'da Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. N'Sakala transferinde her türlü anlaşmanın sağlandığı belirtlidi. Welinton konusunda ise ufak pürüzler kaldığı kaydedildi. İki futbolcunun da kısa süre içinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda, ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kaleci listenin ilk sırasında. Bu sezon 'de 26 maçta forma giyen deneyimli eldiven, kalesinde 30 gol gördü. Serkan Kırıntılı, ayrıca sezon boyunca 1 sarı kart 2 kırmızı kart gördü. Sergen Yalçın, bu transfere rağmen Ersin'i birinci kaleci olarak düşünüyor.
  1. 1.8.2020
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