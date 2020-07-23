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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Bucha stepnede

Bucha stepnede

Kayseripor’dan Mensah ile prensip anlaşmasına varan , son anda bir pürüz çıkma ihtimale karşı alternatifini belirledi. Siyah-beyazlılar, Çek ekibi ’den Bucha ile de dirsek temasında.

Siyah-beyazlılar orta sahaya mutlaka takviye istiyor. Kiralık Elneny ile yollar ayrılacak. , 'dan Bernard Mensah ile söz kesti. Ancak bu transferde pürüz çıkma ihtimalini düşünerek alternatifleriyle de görüşmelerine devam ediyor. Bu isimlerden biri de Pavel Bucha. Çekya Ligi'nde formasıyla müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Plzen 2 milyon euro gibi bir bonservis bedeli istiyor. Bucha bu sezon 11 gol kaydederken 9 da asist yaptı.
  1. 23.7.2020
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