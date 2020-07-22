Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Burak Yılmaz’a 3 teklif!
Yeni sezon için genç ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan Beşiktaş, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanıyor. Fiorentina, Lecce ve Lille; golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, tatminkâr bir teklif olursa değerlendirmeye alacak.
Yeni sezon için genç ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan Beşiktaş, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanıyor.
Sabah'ın haberine göre; Avrupa kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilendiği isimlerin başında Burak Yılmaz geliyor. 35 yaşındaki golcüye İtalya'dan Fiorentina ve Lecce'nin yanı sıra Fransa'dan Lille kulüpleri talip oldu. Siyah-beyazlı yönetimin maaş indirimi için görüşeceği Burak'a resmi teklif gelmesi halinde değerlendireceği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin yıldız futbolcu için kriteri tekliflerin ekonomik anlamda tatminkâr olması. Lecce, geçen sezon Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmayı çok istemiş, İstanbul'da yapılan pazarlıklarda istediği sonucu elde edememişti. Burak ile eski yönetimin yaptığı anlaşmaya göre yeni sezonla birlikte sözleşmesi iki yıl daha uzayacak ve sezon başına 12 milyon 600 bin TL garanti ücret kazanacak.
LILLE'DEN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'a gelen Lille Sportif Direktörü Luis Campos, tecrübeli forvetle de görüştü. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi
BU SEZON BURAK YILMAZ
26 MAÇ
24 İLK 11
14 GOL
7 ASİST
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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