Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Burak Yılmaz’a 3 teklif! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Avrupa kulüpleri sıraya girdi! ’a 3 teklif!

Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Burak Yılmaz’a 3 teklif!

için genç ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan , diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanıyor. , Lecce ve Lille; golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, tatminkâr bir teklif olursa değerlendirmeye alacak.

için genç ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan , diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre; Avrupa kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilendiği isimlerin başında geliyor. 35 yaşındaki golcüye 'dan ve Lecce'nin yanı sıra 'dan Lille kulüpleri talip oldu. Siyah-beyazlı yönetimin maaş indirimi için görüşeceği Burak'a resmi teklif gelmesi halinde değerlendireceği öğrenildi. Başkan ve ekibinin yıldız futbolcu için kriteri tekliflerin ekonomik anlamda tatminkâr olması. Lecce, geçen sezon Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmayı çok istemiş, 'da yapılan pazarlıklarda istediği sonucu elde edememişti. Burak ile eski yönetimin yaptığı anlaşmaya göre yeni sezonla birlikte sözleşmesi iki yıl daha uzayacak ve sezon başına 12 milyon 600 bin TL garanti ücret kazanacak.

LILLE'DEN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'a gelen Lille Sportif Direktörü Luis Campos, tecrübeli forvetle de görüştü. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi

BU SEZON BURAK YILMAZ
26 MAÇ
24 İLK 11
14 GOL
7 ASİST

  1. 22.07.2020
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