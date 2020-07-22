Adım adım Kartal'a
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Jorden Ibe ile ilgili gelen son haberler siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Boşta olan 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için, “Beşiktaş’ın teklifi Ibe’ı heyecanlandırıyor” denildi. Transferin yakında netlik kazanacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta bir süre önce gündeme gelen Jordan Ibe ismi gittikçe netlik kazanıyor. Son gelen haberlere göre, şu an boşta olan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Beşiktaş'ın teklifine olumlu baktığı ifade edildi. Yine İngiliz basınında yer alan haberlerde "Jordon Ibe'ın aklındaki takım Beşiktaş. Ve Türk ekibi Ibe'ı heyecanlandırıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca "Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ı Beşiktaş'ı tercih edecek" denildi.
İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
1.76 boyundaki futbolcunun geleceği ile belirsizliğin birkaç hafta içinde kesinleşeceği belirtilirken, "Yeni adresinin İstanbul olması şaşırtmaz" yorumu yapıldı. Öte yandan transferden sorumlu Erdal Torunoğulları'nın gelecek hafta İngiltere'ye gidip oyuncu ve menajeriyle masaya oturacağı öne sürülmüştü. Ada'da çıkan son haberler bu iddiaları güçlendirdi. Piyasa değeri 4.8 milyon euro olan Ibe için siyah-beyazlıların ne kadarlık bir teklif yapacağı merak konusu.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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