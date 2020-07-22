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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Adım adım 'a

Adım adım Kartal'a

'ın gündemindeki Jorden Ibe ile ilgili gelen son haberler siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Boşta olan 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için, “Beşiktaş’ın teklifi Ibe’ı heyecanlandırıyor” denildi. Transferin yakında netlik kazanacağı ifade edildi.

'ta bir süre önce gündeme gelen Jordan Ibe ismi gittikçe netlik kazanıyor. Son gelen haberlere göre, şu an boşta olan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Beşiktaş'ın teklifine olumlu baktığı ifade edildi. Yine İngiliz basınında yer alan haberlerde "Jordon Ibe'ın aklındaki takım Beşiktaş. Ve Türk ekibi Ibe'ı heyecanlandırıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca "Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ı Beşiktaş'ı tercih edecek" denildi.

İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
1.76 boyundaki futbolcunun geleceği ile belirsizliğin birkaç hafta içinde kesinleşeceği belirtilirken, "Yeni adresinin olması şaşırtmaz" yorumu yapıldı. Öte yandan transferden sorumlu Erdal Torunoğulları'nın gelecek hafta 'ye gidip oyuncu ve menajeriyle masaya oturacağı öne sürülmüştü. Ada'da çıkan son haberler bu iddiaları güçlendirdi. Piyasa değeri 4.8 milyon euro olan Ibe için siyah-beyazlıların ne kadarlık bir teklif yapacağı merak konusu.

  1. 22.7.2020
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