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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Çalışmalar başladı

Çalışmalar başladı

Derbi zaferinin ardından 1 gün izin yapan , son hafta karşılaşacağı sınavı hazırlıklarına dün start verdi.

Derbi zaferinin ardından 1 gün izin yapan , son hafta karşılaşacağı sınavı hazırlıklarına dün start verdi. 'nde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan siyahbeyazlı futbolcular ardından ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
  1. 22.7.2020
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