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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kritsyuk’ta omuz sıkıntısı

Kritsyuk’ta omuz sıkıntısı

Rus basınının 'a geleceğini yazdığı kaleci 'un sakatlık sıkıntısı ortaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisinin omuz ekleminde AC olarak da adlandırılan akromiyoklaviküler çürüme olduğu öğrenildi.

Rus basınının 'a geleceğini yazdığı kaleci 'un sakatlık sıkıntısı ortaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisinin omuz ekleminde AC olarak da adlandırılan akromiyoklaviküler çürüme olduğu öğrenildi. Bu durum Beşiktaş yönetimine de bildirildi. 1.92 boyundaki Kritsyuk, kulübü 'dan ayrılmıştı.
  1. 22.7.2020
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