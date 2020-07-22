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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Savunmaya yeni aday

Savunmaya yeni aday

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan , bonservisi elinde olan isimlerde işi sıkı tutuyor. 'ın ile sözleşmesi biten 'ı kadrosuna katacağı iddia ediliyor.

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan , bonservisi elinde olan isimlerde işi sıkı tutuyor. 'ın ile sözleşmesi biten 'ı kadrosuna katacağı iddia ediliyor. 27 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmek istediği belirtilirken, kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor.
  1. 22.7.2020
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