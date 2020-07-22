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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Pınar Gültekin paylaşımı

Kulübü, cinayete kurban giden için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp cinayete kurban giden için paylaşım yaptı. Gültekin'in güler halde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan , "Bir kadının daha gülüşü soldu. Pınar'ı da kaybettik. Yeter artık! #KadınaŞiddeteDurDe" ifadelerini kullandı.
  1. 22.7.2020
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