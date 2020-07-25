Kral vedalaştı!
Lille ile anlaşan Burak, dün teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı Duygusal anlar yaşandı. Kral’a sosyal medyadan teşekkür edildi
Fransa'nın Lille takımı ile anlaşan Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Dünkü antrenmanda Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Burak, teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı. 35 yaşındaki futbolcu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kulüp de Burak için "Emeklerin için teşekkürler" mesajını paylaştı. Golcü oyuncu, 1 Ağustos'ta Lille ile idmanlara başlayacak.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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