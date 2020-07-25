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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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vedalaştı!

Kral vedalaştı!

Lille ile anlaşan Burak, dün teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı Duygusal anlar yaşandı. ’a sosyal medyadan teşekkür edildi

'nın Lille takımı ile anlaşan , takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Dünkü antrenmanda ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Burak, teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı. 35 yaşındaki futbolcu daha sonra hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bu duyguyu hissetmek için 'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kulüp de Burak için "Emeklerin için teşekkürler" mesajını paylaştı. Golcü oyuncu, 1 Ağustos'ta Lille ile idmanlara başlayacak.

  1. 25.7.2020
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