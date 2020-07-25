Kral vedalaştı!

Fransa'nın Lille takımı ile anlaşan Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Dünkü antrenmanda Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Burak, teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı. 35 yaşındaki futbolcu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kulüp de Burak için "Emeklerin için teşekkürler" mesajını paylaştı. Golcü oyuncu, 1 Ağustos'ta Lille ile idmanlara başlayacak.