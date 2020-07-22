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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Lille yolcusu!

Burak Yılmaz Lille yolcusu!

Bu sezon ile 25 maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren ile Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor.

Bu sezon ile 25 maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren ile Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi. Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, 'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti. Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyecek.
  1. 22.7.2020
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