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21 Temmuz 2020, Salı
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transferde düğmeye bastı! Ljajic'in yerine !

Beşiktaş transferde düğmeye bastı! Ljajic'in yerine Amer Gojak!

, ’ın onay verdiği ’in Boşnak 10 numarası için piyasa araştırmalarına başladı. Gelecek hafta resmi temaslara geçilecek. Şartlar zorlanacak.

Teknik direktör 'ın "Gelecek sezon 8-10 yeni oyuncu lazım" sözlerinin ardından transferde iyice gaza basan yönetimi, listesini genişletirken bazı isimler de netleşmeye başladı. Bunlardan birinin de Hırvatistan ekibi 'de forma giyen olduğu öne sürüldü. Boateng'i yüksek maliyeti, Adem Ljajic'i ise düzensiz performansı nedeniyle istemeyen Yalçın'ın yeni adayını "Gereksiz paralar ödeyeceğimiz bir değil, Gojak gibi bonservisi uygun olan, ucuza oynayacak oyuncular tercih edelim" sözleriyle onayladığı bildirildi. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin de 23 yaşındaki Bosnalı futbolcu için piyasa araştırmasına başladığı gelen haberler arasında.

MADDİ KAYNAK ADEM LJAJIC OLACAK
Hatta yönetimin gelecek hafta resmi temaslara başlamayı düşündüğü kayedilirken, 5.5 milyon euro'luk bir teklif sunulacağı dile getiriliyor. Siyah-beyazlı kulübün bu rakamı ise satış listesine koyacağı Ljajic üzerinden karşılamayı planladığı belirtildi. Kulübüyle 2022'e kadar sözleşmesi bulunan Gojak'a ne kadarlık öneri yapılacağı ise bilinmiyor. ülkesinin takımlarından Zeljeznicar alt yapısında başlayan 23 yaşındaki on numara, buradan 2013-14'te Olimpik Sarajevo'ya transfer oldu. 1 sezon sonra da Dinamo Zagreb'in yolunu tuttu. Merkez orta saha olarak da görev yapabilen 1.84 boyundaki futbolcu, ülkesinin milli takımında 10 maça çıktı. Bunlarda 4 gol attı. Beşiktaş, Gojak transferinde ilerleme kaydedemezse listesindeki diğer adaylarla görüşmelere başlayacak.

  1. 21.7.2020
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