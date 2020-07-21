Beşiktaş transferde düğmeye bastı! Ljajic'in yerine Amer Gojak!
Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın onay verdiği Dinamo Zagreb’in Boşnak 10 numarası Amer Gojak için piyasa araştırmalarına başladı. Gelecek hafta resmi temaslara geçilecek. Şartlar zorlanacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Gelecek sezon 8-10 yeni oyuncu lazım" sözlerinin ardından transferde iyice gaza basan Beşiktaş yönetimi, listesini genişletirken bazı isimler de netleşmeye başladı. Bunlardan birinin de Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen Amer Gojak olduğu öne sürüldü. Boateng'i yüksek maliyeti, Adem Ljajic'i ise düzensiz performansı nedeniyle istemeyen Yalçın'ın yeni 10 numara adayını "Gereksiz paralar ödeyeceğimiz bir transfer değil, Gojak gibi bonservisi uygun olan, ucuza oynayacak oyuncular tercih edelim" sözleriyle onayladığı bildirildi. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin de 23 yaşındaki Bosnalı futbolcu için piyasa araştırmasına başladığı gelen haberler arasında.
MADDİ KAYNAK ADEM LJAJIC OLACAK
Hatta yönetimin gelecek hafta resmi temaslara başlamayı düşündüğü kayedilirken, 5.5 milyon euro'luk bir teklif sunulacağı dile getiriliyor. Siyah-beyazlı kulübün bu rakamı ise satış listesine koyacağı Ljajic üzerinden karşılamayı planladığı belirtildi. Kulübüyle 2022'e kadar sözleşmesi bulunan Gojak'a ne kadarlık öneri yapılacağı ise bilinmiyor. Futbola ülkesinin takımlarından Zeljeznicar alt yapısında başlayan 23 yaşındaki on numara, buradan 2013-14'te Olimpik Sarajevo'ya transfer oldu. 1 sezon sonra da Dinamo Zagreb'in yolunu tuttu. Merkez orta saha olarak da görev yapabilen 1.84 boyundaki futbolcu, ülkesinin milli takımında 10 maça çıktı. Bunlarda 4 gol attı. Beşiktaş, Gojak transferinde ilerleme kaydedemezse listesindeki diğer adaylarla görüşmelere başlayacak.
- 21.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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