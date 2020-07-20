Beşiktaş'ın transfer gözdesi Ampomah'ın fiyatı belli oldu! Yeni talibi...
Beşiktaş'ta son dakik transfer haberi... Siyah beyazlıların yakından ilgilendiği bilinen Nana Ampomah ile ilgili önemli bir haber gündeme geldi. Buna göre yıldız futbolcunun istediği yıllık maaş miktarı duyurulurken, oyuncuya yeni taliplerin olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraşlar verdiği Nana Ampomah konusunda önemli bir haber gündeme geldi.
Buna göre Ganalı yıldızın kendisini transfer etmek istediği takımlara ilettiği yıllık maaş talebi belli oldu.
Aktarılan bilgilere göre şu anda Ampomah'ı Beşiktaş ve Club Brugge kulüpleri resmi olarak istiyor ve görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan yıldız futbolcu için APOEL takımı da devreye girmiş durumda.
İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle dünya futbol piyasasında önemli bir düşüş yaşanırken, Ampomah'ın da kulüpleri zorlamayacak bir miktarı talep ettiği ifade edildi. Buna göre yıldız kanat oyuncusunun istediği maaş miktarı yıllık 400.000 euro.
BEŞİKTAŞ VE BRUGGE ALAMAZSA...
Öte yandan APOEL'in Ampomah ilgisinin şu an için sadece menajer görüşmeleriyle olduğu, Beşiktaş ve ya Brugge'ün oyuncuya istediği şartları sunmaması halinde iletişime geçileceği kaydedildi.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 12:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın transfer gözdesi Ampomah'ın fiyatı belli oldu! Yeni talibi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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