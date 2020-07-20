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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Kartal'a İngiliz kanat! Görüşme ortaya çıktı

'ta Jordan Ibe sesleri!

Beşiktaş'ta Jordan Ibe sesleri!

çalışmalarını sürdüren 'ın girişimde bulunduğu kanat oyuncusu ortaya çıktı. İngiliz basını, siyah-beyazlı kulübün Bournemouth ile sözleşmesi sona eren için temaslarını sürdürdüğünü yazdı. /fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere takımlarından Bournemouth'la sözleşmesi sona eren hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, 24 yaşındaki asıllı İngiliz futbolcunun, 'ın radarında olduğunu yazdı.

Premier Lig'den ayrılmak isteyen Ibe için siyah-beyazlı takımın favori olduğu ifade edilirken, bazı Portekiz ekiplerinin de sağ kanat oyuncusu için devreye girdiği bildirildi.

Kariyerine Wycombe'da başlayan Ibe, 2012'de altyapısına girdi. Başarılı futbolcu Birmingham ve Derby County'e kiralandıktan sonra 2016'da 18 milyon Euro karşılığında Bournemouth'un yolunu tuttu. Bu takımda toplamda 92 maça çıkan Nijerya asıllı kanat, 5 gol atarken 9 da asist yaptı.


  1. 20.07.2020
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