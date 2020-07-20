Beşiktaş'ta Jordan Ibe sesleri!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın girişimde bulunduğu kanat oyuncusu ortaya çıktı. İngiliz basını, siyah-beyazlı kulübün Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Jordon Ibe için temaslarını sürdürdüğünü yazdı. /fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'la sözleşmesi sona eren Jordon Ibe hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, 24 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcunun, Beşiktaş'ın radarında olduğunu yazdı.
Premier Lig'den ayrılmak isteyen Ibe için siyah-beyazlı takımın favori olduğu ifade edilirken, bazı Portekiz ekiplerinin de sağ kanat oyuncusu için devreye girdiği bildirildi.
Kariyerine Wycombe'da başlayan Ibe, 2012'de Liverpool altyapısına girdi. Başarılı futbolcu Birmingham ve Derby County'e kiralandıktan sonra 2016'da 18 milyon Euro karşılığında Bournemouth'un yolunu tuttu. Bu takımda toplamda 92 maça çıkan Nijerya asıllı kanat, 5 gol atarken 9 da asist yaptı.
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