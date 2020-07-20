Domagoj Vida'dan Gökhan Gönül'e transfer mesajı!
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ismi Fenerbahçe'yle anılan takım arkadaşı Gökhan Gönül ile birlikte olan fotoğrafını paylaşarak, "Bizimle kal" notunu düştü.
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi btiecek olan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Gökhan Gönül'ün geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. İsmi eski takımı Fenerbahçe ile anılan yıldız sağ bek için son olarak takım arkadaşı Domagoj Vida'dan flaş bir paylaşım geldi.
Gönül'ün Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası birlikte yaşadıkları sevinç anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Vida, "Bizimle kal" notunu düştü.
Bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 14:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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