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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan 'e mesajı!

Domagoj Vida'dan Gökhan Gönül'e transfer mesajı!

'ın tecrübeli stoperi , sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ismi 'yle anılan takım arkadaşı ile birlikte olan fotoğrafını paylaşarak, "Bizimle kal" notunu düştü.

'ta sezon sonu sözleşmesi btiecek olan ve henüz yeni kontrata imza atmayan 'ün geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. İsmi eski takımı ile anılan yıldız sağ bek için son olarak takım arkadaşı 'dan flaş bir paylaşım geldi.

Gönül'ün Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası birlikte yaşadıkları sevinç anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Vida, "Bizimle kal" notunu düştü.

Bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 14:53
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