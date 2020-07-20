Beşiktaş'ın yeni kalecisi geliyor! Kritsyuk'un hocası açıkladı

Beşiktaş'ta kaleci sorunu son buluyor... Rus basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Stanislav Kritsyuk'un gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyeceği yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde tecrübeli eldivenin lig bitmeden takımından ayrıldığı yazılırken, başlıkta "Beşiktaş'a gidecek" notu düşüldü.

HOCASI KONUŞTU! "TAKIMA VEDA ETTİ"

Krasnodar teknik direktörü Murad Musayev'in konu ile ilgili açıklamasına yer verilirken, "Kritsyuk'un sağlık sorunlar var. İki veya üç hafta önce takıma veda etti. Kulüple olan anlaşmasını daha erken sona erdirdi." sözleri aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Öte yandan Musayev'in bu açıklamasının ardından oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.