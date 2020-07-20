Beşiktaş'ın yeni kalecisi geliyor! Kritsyuk'un hocası açıkladı
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Loris Karuis'tan boşalan 1 numara koltuğunu genç eldiven Ersin Destanoğlu'na veren siyah beyazlılar, gelecek sezon tecrübe abidesi ismi getiriyor. Rus basınının konu ile ilgili yazdığı haberde Kritsyuk'un hocasının sözlerine yer verilirken, yeni adresinin İstanbul olacağı ifade edildi! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta kaleci sorunu son buluyor... Rus basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Stanislav Kritsyuk'un gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyeceği yazıldı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde tecrübeli eldivenin lig bitmeden takımından ayrıldığı yazılırken, başlıkta "Beşiktaş'a gidecek" notu düşüldü.
HOCASI KONUŞTU! "TAKIMA VEDA ETTİ"
Krasnodar teknik direktörü Murad Musayev'in konu ile ilgili açıklamasına yer verilirken, "Kritsyuk'un sağlık sorunlar var. İki veya üç hafta önce takıma veda etti. Kulüple olan anlaşmasını daha erken sona erdirdi." sözleri aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'A GELİYOR
Öte yandan Musayev'in bu açıklamasının ardından oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 15:26
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni kalecisi geliyor! Kritsyuk'un hocası açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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