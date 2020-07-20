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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'ın yeni kalecisi geliyor! Kritsyuk'un hocası açıkladı

Beşiktaş'ın yeni kalecisi geliyor! Kritsyuk'un hocası açıkladı

'ta son dakika transfer haberi... Loris Karuis'tan boşalan 1 numara koltuğunu genç eldiven Ersin Destanoğlu'na veren siyah beyazlılar, gelecek sezon tecrübe abidesi ismi getiriyor. Rus basınının konu ile ilgili yazdığı haberde Kritsyuk'un hocasının sözlerine yer verilirken, yeni adresinin İstanbul olacağı ifade edildi! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta kaleci sorunu son buluyor... Rus basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde 'un gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyeceği yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde tecrübeli eldivenin lig bitmeden takımından ayrıldığı yazılırken, başlıkta "Beşiktaş'a gidecek" notu düşüldü.

HOCASI KONUŞTU! "TAKIMA VEDA ETTİ"
Krasnodar teknik direktörü Murad Musayev'in konu ile ilgili açıklamasına yer verilirken, "Kritsyuk'un sağlık sorunlar var. İki veya üç hafta önce takıma veda etti. Kulüple olan anlaşmasını daha erken sona erdirdi." sözleri aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'A GELİYOR
Öte yandan Musayev'in bu açıklamasının ardından oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 15:26
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