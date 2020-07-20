Sergen Yalçın'dan müthiş istatistik! Abdullah Avcı...
Abdullah Avcı'nın ardından Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, siyah-beyazı takımın başına geçtiği 14 haftada aldığı 9 galibiyetle, Abdullah Avcı'yı yakaladı.
Beşiktaş'ın başında ilk derbi zaferini Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyet sayısında Abdullah Avcı'yı yakaladı.
Siyah-beyazlı takımla sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalan Abdullah Avcı'nın ardından Beşiktaş'ta teknik adamlık koltuğuna oturan Sergen Yalçın, Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi.
Abdullah Avcı yönetiminde 18 müsabakaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'la yolları ayrılan Avcı, 18 haftada 30 puan toplayabildi.
Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanıyla Beşiktaş'ta göreve başlayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında 14 karşılaşmaya çıktı.
Beşiktaş'taki 14 haftalık görev sürecinde Abdullah Avcı'nın 18 haftada aldığı galibiyet sayısına erişen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekiple 9 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Avcı, Beşiktaş'la 30 puan toplayabilirken, Yalçın ligin bitimine 1 hafta kala 29 puan elde etti.
SERGEN YALÇIN GOL SAYISINDA DA AVCI'YI YAKALAMAK ÜZERE
18 haftalık Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı takım rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.
Beşiktaş 14 haftalık Sergen Yalçın yönetiminde ise rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı takım söz konusu süreçte ise 14 gol yedi.
YALÇIN DERBİDE İLKLERİ YAŞADI
Siyah-beyazlı ekibi ligde 7. sırada devralan ve geçirdiği 14 haftalık sürede Beşiktaş'ı 33. hafta itibarıyla 4. sıraya taşıyan Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini elde etti.
İlk derbi deneyimini Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı yaşayan ve sarı-kırmızılı rakibiyle golsüz berabere kalan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile oynadığı 33. hafta maçından galibiyetle ayrılarak ilk derbisini kazandı.
Bu galibiyet aynı zamanda Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la ilk kez üst üste kazandığı üçüncü maç oldu.
Daha önceki haftalarda peş peşe iki galibiyet alabilen Sergen Yalçınlı Beşiktaş daha sonrasında puan kayıpları yaşamıştı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan müthiş istatistik! Abdullah Avcı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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