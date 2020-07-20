Beşiktaş'a transfer mesajı! "Bozuk paralarla gelmesinler"

Derbi maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek üçüncülük iddiasını son haftaya taşıyan Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın derbi galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması hakkında konuştu ve 8-10 oyuncunun transfer edilmesi gerekliğinin altını çizdi. Buna göre 47 yaşındaki teknik adamla koordineli bir operasyon yürüten Beşiktaş yönetimi hedefteki isimler için temaslara başladı. Norveç basınının iddiasına göre, Beşiktaş, Valerenga'da top koşturan Aron Dönnum için devreye girdi. 22 yaşındaki futbolcunun formasını giydiği Valerenga'nın teknik direktörü transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş'a mesaj niteliğinde konuştu.





"YURTDIŞINDAN İSTENMEK RÜYA GİBİ"

Beşiktaş iddiaları hakkında konuşan Dönnum, "Yurtdışındaki kulüpler tarafından istenmek rüya gibi. Elbette ben de bir şeyler duyuyorum ancak somut bir teklif olmadan konuşmak doğru değil." dedi.

"BOZUK PARALARLA GELMESİNLER"

Valerenga takımının teknik direktörü Dag-Eilev Fagermo, Beşiktaş'ın Dönnum'u alması için yüksek bir bonservis bedeli vermesi gerektiğini belirterek, "Yüksek maaşlar almak isteyen bazı oyuncularımız var. Futbolcular, yeni bir meydan okuma istediğinde Valerenga kulübü de onların önünü açıyor. Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL, BİRAZ EKONOMİYE BENZİYOR"

Takımındaki oyuncuların büyük kulüpler tarafından istenmesinin güzel olduğunu vurgulayan Fagermo, "Tabii ki en iyi oyuncularımı takımda tutmak istiyorum. Bu, kulüpteki herkes için çok daha iyi olur. Futbol, biraz ekonomiye benziyor. Valerenga gibi bir kulübün oyuncularının daha büyük kulüpler tarafından istenmesi de olumlu bir şey." dedi.