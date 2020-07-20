Beşiktaş'a transfer mesajı! "Bozuk paralarla gelmesinler"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer çalışmalarını yürüten siyah-beyazlı kurmaylar, Norveç Ligi'nde Valerenga forması giyen Aron Dönnum'u gündemine almıştı. 22 yaşındaki genç yıldız adayı transfer iddiaları hakkında 'Rüya gibi' yorumunu yaparken, Valerenga teknik direktörü ise transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Derbi maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek üçüncülük iddiasını son haftaya taşıyan Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın derbi galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması hakkında konuştu ve 8-10 oyuncunun transfer edilmesi gerekliğinin altını çizdi. Buna göre 47 yaşındaki teknik adamla koordineli bir operasyon yürüten Beşiktaş yönetimi hedefteki isimler için temaslara başladı. Norveç basınının iddiasına göre, Beşiktaş, Valerenga'da top koşturan Aron Dönnum için devreye girdi. 22 yaşındaki futbolcunun formasını giydiği Valerenga'nın teknik direktörü transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş'a mesaj niteliğinde konuştu.
"YURTDIŞINDAN İSTENMEK RÜYA GİBİ"
Beşiktaş iddiaları hakkında konuşan Dönnum, "Yurtdışındaki kulüpler tarafından istenmek rüya gibi. Elbette ben de bir şeyler duyuyorum ancak somut bir teklif olmadan konuşmak doğru değil." dedi.
"BOZUK PARALARLA GELMESİNLER"
Valerenga takımının teknik direktörü Dag-Eilev Fagermo, Beşiktaş'ın Dönnum'u alması için yüksek bir bonservis bedeli vermesi gerektiğini belirterek, "Yüksek maaşlar almak isteyen bazı oyuncularımız var. Futbolcular, yeni bir meydan okuma istediğinde Valerenga kulübü de onların önünü açıyor. Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek." ifadelerini kullandı.
"FUTBOL, BİRAZ EKONOMİYE BENZİYOR"
Takımındaki oyuncuların büyük kulüpler tarafından istenmesinin güzel olduğunu vurgulayan Fagermo, "Tabii ki en iyi oyuncularımı takımda tutmak istiyorum. Bu, kulüpteki herkes için çok daha iyi olur. Futbol, biraz ekonomiye benziyor. Valerenga gibi bir kulübün oyuncularının daha büyük kulüpler tarafından istenmesi de olumlu bir şey." dedi.
- 20.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a transfer mesajı! "Bozuk paralarla gelmesinler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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