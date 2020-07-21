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21 Temmuz 2020, Salı
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Ruslar yazdı: Kritsyuk geliyor

Ruslar yazdı: Kritsyuk geliyor

'ın kaleci sorunu bitiyor... Rus basınının konu ile ilgili 'un gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyeceği yazıldı.

'ın kaleci sorunu bitiyor... Rus basınının konu ile ilgili 'un gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyeceği yazıldı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde tecrübeli eldivenin lig bitmeden takımından ayrıldığı yazılırken, "Beşiktaş'a gidecek" notu düşüldü. teknik direktörü Murad Musayev de oyucunun kulüpten ayrıldığını duyurdu.
  1. 21.7.2020
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