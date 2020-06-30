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30 Haziran 2020, Salı
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de devreye girdi

Twente de devreye girdi

 ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'ın listesindeki 'ya ülkesi 'dan talip çıktı.

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'ın listesindeki 'ya ülkesi 'dan talip çıktı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonunda Başakşehir'den ayrılacağını açıklarken, Hollanda basını, Elia'nın bu sözlerinin ardından 'nin transfer için çalışmalara başladığını duyurdu. Twente'nin Elia'ya teklifini ilettiği belirtilirken; tecrübeli futbolcudan 'Sözleşmem bitince teklifleri dinleyeceğim' yanıtını aldığı ortaya çıktı.

  1. 30.6.2020
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