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25 Haziran 2020, Perşembe
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Temas kuruldu

Temas kuruldu

'ın "37 yaşında ama bizim de paramız yok" diyerek menajerler tarafından önerilen kaleci 'ya yakması, yönetimi harekete geçirdi.

Sergen Yalçın'ın "37 yaşında ama bizim de paramız yok" diyerek menajerler tarafından önerilen kaleci 'ya yakması, yönetimi harekete geçirdi. Şili 'nın kaptanının menajeri ile temas kuruldu ve 1+1 yıllık süreç için nasıl bir ödeme planıyla kapılarına gelmeleri gerektiği sorularak ön teklif istendi.
  1. 25.6.2020
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