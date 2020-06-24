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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Konyaspor maçı Zorbay Küçük’ün

'ın maçını yönetecek

Beşiktaş'ın Konyaspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

'de 29. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Cuma günü saat 21.00'de 'nda oynanacak - karşılaşmasını yönetecek.

Süper Lig'de 29. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Cuma günü saat 21.00'de 'nda oynanacak - karşılaşmasını yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ramazan Keleş olacak.

  1. 24.6.2020
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