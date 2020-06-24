Beşiktaş'ın Konyaspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Süper Lig'de 29. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Cuma günü saat 21.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş- Konyaspor karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ramazan Keleş olacak.