Caner Erkin'in yerine o geliyor! Anlaşma sağlandı
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan milli futbolcu Caner Erkin'in yerine flaş bir isim geliyor. A Spor Muhabiri Mustafa Mandev, Beşiktaş'ta Caner Erkin gündemine dair detayları aktardı. Mandev, "Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılacak. Beşiktaş ise N'Sakala ile anlaştı." ifadelerini kullandı. İşte N'Sakala'nın alacağı ücret ve detaylar...
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