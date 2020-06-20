Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yukatel Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 28. haftasında , Denizli deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım bu karşılaşma öncesi 44 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Yukatel Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada. Geçtiğimiz hafta sahasında 'a mağlup olan Beşiktaş, puan kaybını telafi etmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda Boateng, Vida, Dorukhan Toköz gibi isimler sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosunda yoklar. Peki, Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de 28. haftaya girilirken, geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Denizlispor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılarda Boateng ve Vida gibi önemli eksikler de var. Ligde 11. sırada bulunan Denizlispor ise mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olacağı maç bu akşam 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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4 EKSİKLE DENİZLİ'DE

Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadroda ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.

DENİZLİSPOR'DA COVID-19 TESTLERİ NEGATİF

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

DENİZLİ'DE EKSİK ÇOK

Evinde son maçını 14 Mart'ta 'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı 'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.

  1. 20.06.2020
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