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15 Haziran 2020, Pazartesi
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McGilmer için taziye mesajı

McGilmer için taziye mesajı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Erkek basketbol takımımızın formasını dört sezon giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Erkek basketbol takımımızın formasını dört sezon giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

  1. 15.6.2020
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