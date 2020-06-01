‘Hazır ol Rıdvan’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önümüzdeki yıl faydalanmayı düşündüğü Rıdvan Yılmaz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Usta hocanın 19 yaşındaki sol beke "Seneye senden mutlaka yararlanacağım, Kendine dikkat et ve çalışmalarını sürdür. Olabildiğince takımdaki büyükleri iyi izle ve bir şeyler öğren" dediği belirtildi.