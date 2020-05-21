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21 Mayıs 2020, Perşembe
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unutulmadı

Recep Adanır unutulmadı

kulübü, eski futbolcusu 'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.

kulübü, eski futbolcusu 'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı. Kulübün twitter hesabında yer alan mesajda, "Efsane futbolcumuz 'Baba' Recep Adanır'ı vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesi kullanıldı. Recep Adanır, 1950'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 10 yıl boyunca bir birinciliği, iki Federasyon Kupası ve 3 Ligi şampiyonluğu yaşadı" denildi.
  1. 21.5.2020
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