Kleberson'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Kleberson, 2005 yılında Manchester United'dan ayrılıp siyah-beyazlılara transfer olduğu dönem İngiltere'de 'hayal kırıklığı yaratan en büyük isimler' arasında gösterilmesinin haksızlık olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan 2005 yılında ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutan eski futbolcu Jose Kleberson, o dönem Premier Lig'de kendisi hakkında yapılan eleştirilere yıllar sonra yanıt verdi.
Beşiktaş'ta 2 sezon forma giydikten sonra ülkesi Brezilya'ya dönen Kleberson, siyah-beyazlı kulübe transfer olduğu dönemle ilgili goal.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"ADALETLİ DEĞİLDİ"
2005 yılında Beşiktaş'a gitmiştim. Ayrıldıktan sonra herkes hayal kırıklığı yaratan transferler arasında beni gösteriyordu ama bu adaletli bir tutum değil. Farklı bir oyun, farklı bir ülke ve farklı bir tarz. Bunun ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Ayrıca çok fazla sakatlandım ve yüksek seviyede futbol oynamam oldukça zaman aldı.
Kleberson, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 3 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 1 asist yaptı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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