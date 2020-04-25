Kleberson'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan 2005 yılında ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutan eski futbolcu Jose Kleberson, o dönem Premier Lig'de kendisi hakkında yapılan eleştirilere yıllar sonra yanıt verdi.

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giydikten sonra ülkesi Brezilya'ya dönen Kleberson, siyah-beyazlı kulübe transfer olduğu dönemle ilgili goal.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ADALETLİ DEĞİLDİ"

2005 yılında Beşiktaş'a gitmiştim. Ayrıldıktan sonra herkes hayal kırıklığı yaratan transferler arasında beni gösteriyordu ama bu adaletli bir tutum değil. Farklı bir oyun, farklı bir ülke ve farklı bir tarz. Bunun ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Ayrıca çok fazla sakatlandım ve yüksek seviyede futbol oynamam oldukça zaman aldı.

Kleberson, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 3 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 1 asist yaptı.