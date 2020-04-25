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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Kleberson'dan yıllar sonra gelen itirafı!

Kleberson'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı!

'ın eski yıldızı , 2005 yılında 'dan ayrılıp siyah-beyazlılara olduğu dönem İngiltere'de 'hayal kırıklığı yaratan en büyük isimler' arasında gösterilmesinin haksızlık olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere devi 'dan 2005 yılında ayrılıp 'ın yolunu tutan eski futbolcu , o dönem Premier Lig'de kendisi hakkında yapılan eleştirilere yıllar sonra yanıt verdi.

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giydikten sonra ülkesi 'ya dönen Kleberson, siyah-beyazlı kulübe olduğu dönemle ilgili goal.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ADALETLİ DEĞİLDİ"
2005 yılında Beşiktaş'a gitmiştim. Ayrıldıktan sonra herkes hayal kırıklığı yaratan transferler arasında beni gösteriyordu ama bu adaletli bir tutum değil. Farklı bir oyun, farklı bir ülke ve farklı bir tarz. Bunun ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Ayrıca çok fazla sakatlandım ve yüksek seviyede futbol oynamam oldukça zaman aldı.

Kleberson, Beşiktaş formasıyla 'de çıktığı 45 maçta 3 gol atarken, 'nda ise 7 maçta 1 asist yaptı.

  1. 25.04.2020
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