Loris Karius'un başvurusuna FIFA'dan cevap! Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Loris Karius'un başvurusuna FIFA'dan cevap! Beşiktaş...

Loris Karius'un başvurusuna FIFA'dan cevap! Beşiktaş...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sezon sonu yolları ayıracağı Loris Karius, siyah-beyazlı takımdaki alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurmuştu. Bonservisi Liverpool'da olan Alman file bekçisinin bu şikayeti üzerine FIFA'dan açıklamala geldi.

Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen aranın ardından gruplar halinde antrenmanlara başlayan Beşiktaş'ta gündem Loris Karius... Geçtiğimiz günlerde mart ayında ödenmemiş alacaklarıyla ilgili FIFA'ya başvuran Alman kalecinin siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesinin feshettiği iddia edilse de 26 yaşındaki kalecinin menajeri Florian Goll, Alman basınına yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

"KONU ŞU ANDA ARAŞTIRILIYOR"
Ajansspor'un haberine göre Karius'un başvurusunun ardından FIFA'nın vereceği karar beklenirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir FIFA sözcüsü "Loris Karius'tan Beşiktaş kulübüne karşı bir hak talebinde bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu şu anda araştırılıyor ve dolayısıyla daha fazla yorum yapamıyoruz." dedi.

"KARIUS'UN KENDİNİ KANITLAMAK İÇİN 2 MÜKEMMEL YILA İHTİYACI VAR"

Alman kaleci antrenörü Uli Stein ise, "Karius, hesaplarında fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın sahada olduğundan daha önemli olduğunu düşünüyor. Kendini kanıtlamak için iki mükemmel yıla daha ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

  1. 25.04.2020
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