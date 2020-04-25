Loris Karius'un başvurusuna FIFA'dan cevap! Beşiktaş...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sezon sonu yolları ayıracağı Loris Karius, siyah-beyazlı takımdaki alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurmuştu. Bonservisi Liverpool'da olan Alman file bekçisinin bu şikayeti üzerine FIFA'dan açıklamala geldi.
Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen aranın ardından gruplar halinde antrenmanlara başlayan Beşiktaş'ta gündem Loris Karius... Geçtiğimiz günlerde mart ayında ödenmemiş alacaklarıyla ilgili FIFA'ya başvuran Alman kalecinin siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesinin feshettiği iddia edilse de 26 yaşındaki kalecinin menajeri Florian Goll, Alman basınına yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını yalanlamıştı.
"KONU ŞU ANDA ARAŞTIRILIYOR"
Ajansspor'un haberine göre Karius'un başvurusunun ardından FIFA'nın vereceği karar beklenirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir FIFA sözcüsü "Loris Karius'tan Beşiktaş kulübüne karşı bir hak talebinde bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu şu anda araştırılıyor ve dolayısıyla daha fazla yorum yapamıyoruz." dedi.
"KARIUS'UN KENDİNİ KANITLAMAK İÇİN 2 MÜKEMMEL YILA İHTİYACI VAR"
Alman kaleci antrenörü Uli Stein ise, "Karius, sosyal medya hesaplarında fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın sahada olduğundan daha önemli olduğunu düşünüyor. Kendini kanıtlamak için iki mükemmel yıla daha ihtiyacı var." şeklinde konuştu.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loris Karius'un başvurusuna FIFA'dan cevap! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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