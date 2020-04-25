Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! 'Jimmy Cabot' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! 'Jimmy Cabot'

Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! 'Jimmy Cabot'

Beşiktaş'tan son dakika transfer sürprizi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle mali olarak büyük zorluklar yaşayan siyah beyazlılar, bir yandan iç transferle ilgilenirken diğer yandan da maliyeti düşük ve takıma kısa süre içinde katkı yapabilecek isimlerle temasa geçiyor. Bu bağlamda Süper Lig devi, rotasını, Fransa'ya çevirdi ve karşısında beklenmedik bir rakip buldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Nisan 2020 Cumartesi 10:35 Güncelleme: 25.04.2020 10:57
Beşiktaş'ta bedava transfer! Jimmy Cabot'ta Fransız rakip

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada oyuncuylarıyla görüşmeler gerçekleştiren ve sözleşmelerde indirime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, bir yandan da transfer hareketliliğini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta bedava transfer! Jimmy Cabot'ta Fransız rakip

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sunduğu raporda Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Erdal Torunoğulları ile gelecek sezonun planlamalarını yapan siyah beyazlılar gelecek ve gidecek isimleri belirledi.

Beşiktaş'ta bedava transfer! Jimmy Cabot'ta Fransız rakip

Maliyeti yüksek isimlerden kurtulmak isteyen Beşiktaş, diğer yandan da kısa vadede takıma yarar sağlayabilecek ve kesesine uygun isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştiriyor.

Beşiktaş'ta bedava transfer! Jimmy Cabot'ta Fransız rakip

Bu bağlamda siyah beyazlılar Jeremain Lens ile yollarını ayırmak isterken, sağ kanatta oynayabilen, sol kanada da alternatif olabilecek bir ismi gözüne kestirdi.

Beşiktaş'ta bedava transfer! Jimmy Cabot'ta Fransız rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA