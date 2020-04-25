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Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! 'Jimmy Cabot'

Beşiktaş'tan son dakika transfer sürprizi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle mali olarak büyük zorluklar yaşayan siyah beyazlılar, bir yandan iç transferle ilgilenirken diğer yandan da maliyeti düşük ve takıma kısa süre içinde katkı yapabilecek isimlerle temasa geçiyor. Bu bağlamda Süper Lig devi, rotasını, Fransa'ya çevirdi ve karşısında beklenmedik bir rakip buldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

25 Nisan 2020 Cumartesi 10:35 Güncelleme: 25.04.2020 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





