Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! 'Jimmy Cabot'
Beşiktaş'tan son dakika transfer sürprizi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle mali olarak büyük zorluklar yaşayan siyah beyazlılar, bir yandan iç transferle ilgilenirken diğer yandan da maliyeti düşük ve takıma kısa süre içinde katkı yapabilecek isimlerle temasa geçiyor. Bu bağlamda Süper Lig devi, rotasını, Fransa'ya çevirdi ve karşısında beklenmedik bir rakip buldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Nisan 2020 Cumartesi 10:35
Güncelleme: 25.04.2020 10:57
Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada oyuncuylarıyla görüşmeler gerçekleştiren ve sözleşmelerde indirime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, bir yandan da transfer hareketliliğini sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sunduğu raporda Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Erdal Torunoğulları ile gelecek sezonun planlamalarını yapan siyah beyazlılar gelecek ve gidecek isimleri belirledi.
Maliyeti yüksek isimlerden kurtulmak isteyen Beşiktaş, diğer yandan da kısa vadede takıma yarar sağlayabilecek ve kesesine uygun isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştiriyor.
Bu bağlamda siyah beyazlılar Jeremain Lens ile yollarını ayırmak isterken, sağ kanatta oynayabilen, sol kanada da alternatif olabilecek bir ismi gözüne kestirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.