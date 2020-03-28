Beşiktaş'ta defansın sağına Nathaniel Clyne - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta defansın sağına dünya yıldızı!

'ta defansın sağına

Beşiktaş'ta defansın sağına Nathaniel Clyne

gazetesi, 'ın gündeminde olduğu iddia edilen 'ın 'in dışına çıkmaya hazır olduğunu yazdı. Clyne'ın şu an için herhangi bir görüşme yapmadığı ama Ligi'ne giderek sürpriz yapabileceği belirtildi.

İngiliz Liverpool Echo gazetesi, 'ın gündeminde olduğu iddia edilen 'ın 'in dışına çıkmaya hazır olduğunu yazdı.

Clyne'ın şu an için herhangi bir görüşme yapmadığı ama Ligi'ne giderek sürpriz yapabileceği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius'un fikrinin de, oyuncunun kararında önemli rol olacağı belirtildi.

Kariyerine Crystal Palace altyapısında başlayan Nathaniel Edwin Clyne, geçtiğimiz sezonu Bournemouth'ta kiralık olarak geçirmiş sezon başında da Liverpool'a dönmüştü. 28 yaşındaki sağ bek, 14 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.

  1. 28.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta defansın sağına Nathaniel Clyne haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN