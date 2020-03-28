Beşiktaş'ta defansın sağına Nathaniel Clyne

İngiliz Liverpool Echo gazetesi, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Nathaniel Clyne'ın Premier Lig'in dışına çıkmaya hazır olduğunu yazdı.

Clyne'ın şu an için herhangi bir görüşme yapmadığı ama Türkiye Ligi'ne giderek sürpriz yapabileceği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius'un fikrinin de, oyuncunun kararında önemli rol olacağı belirtildi.

Kariyerine Crystal Palace altyapısında başlayan Nathaniel Edwin Clyne, geçtiğimiz sezonu Bournemouth'ta kiralık olarak geçirmiş sezon başında da Liverpool'a dönmüştü. 28 yaşındaki sağ bek, 14 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.