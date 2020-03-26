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26 Mart 2020, Perşembe
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’tan ’lı # paylaşımı

Beşiktaş’tan Necip Uysal’lı #EvdeKal paylaşımı

Kulübü, Covid-19 salgını kapsamında # mesajları vermeye devam ediyor. Beşiktaş Kulübü resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Necip 16 yıldır evinde kaldı, birçok kupa kaldırdı. Sen de #EvdeKal # Evim" ifadeleri kullanıldı.

Kulübü, Covid-19 salgını kapsamında # mesajları vermeye devam ediyor. Beşiktaş Kulübü resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Necip 16 yıldır evinde kaldı, birçok kupa kaldırdı. Sen de #EvdeKal # Evim" ifadeleri kullanıldı.
  1. 26.3.2020
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