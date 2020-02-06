Satta: Güzel macera olacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Satta: Güzel macera olacak

Satta: Güzel macera olacak

'in eşi , 'da kendilerini yepyeni bir macerasının beklediğini söyledi.

Kevin Prince Boateng'in eşi , 'da kendilerini yepyeni bir macerasının beklediğini söyledi. 'da çok ünlü bir televizyon yıldızı olan Satta "Bir karar alırken gerçekçi ve cesaretli olmalısınız. Oturmak ve beklemek kolaydır. Biz harekete geçtik, yeni bir macera bizi bekliyor. Kolay olmayacak ancak biz hiçbir zaman kolay şeyleri sevmedik" dedi.
  1. 6.2.2020
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