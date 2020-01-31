Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kafilesi açıklandı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, Karadeniz'e götüreceği kafileyi duyurdu.

Siyah beyazlılardan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımız, Süper Lig'in 20. haftasında yarın (1 Şubat) saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, Ç. Rizespor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Victor Ruiz

Douglas Santos

Umut Nayir

Güven Yalçın

Tyler Boyd

Atiba Hutchinson

Mohamed Elneny

Burak Yılmaz

Georges N'Koudou

Adem Ljajic

Pedro Rebocho

Domagoj Vida

Mertcan Açıkgöz

Almos Kaan Kalafat

Kartal Kayra Yılmaz

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Abdoulay Diaby"