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31 Ocak 2020, Cuma
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'ın kafilesi açıklandı!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kafilesi açıklandı!

Süper Lig'in 20. haftasında , yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkacak... Siyah beyazlıların çiçeği burnunda teknik direktörü 'ye götüreceği kafileyi de belirledi! İşte Sergen Yalçın'ın Rizespor kafilesi...

, Süper Lig'in 20. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, Karadeniz'e götüreceği kafileyi duyurdu.

Siyah beyazlılardan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımız, Süper Lig'in 20. haftasında yarın (1 Şubat) saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, Ç. Rizespor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:

Loris Karius
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Douglas Santos
Umut Nayir
Güven Yalçın
Tyler Boyd
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Burak Yılmaz
Georges N'Koudou
Adem Ljajic
Pedro Rebocho
Domagoj Vida
Mertcan Açıkgöz
Almos Kaan Kalafat
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby"

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 13:57
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