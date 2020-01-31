Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kafilesi açıklandı!
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak... Siyah beyazlıların çiçeği burnunda teknik direktörü Rize'ye götüreceği kafileyi de belirledi! İşte Sergen Yalçın'ın Rizespor kafilesi...
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, Karadeniz'e götüreceği kafileyi duyurdu.
Siyah beyazlılardan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol Takımımız, Süper Lig'in 20. haftasında yarın (1 Şubat) saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, Ç. Rizespor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Douglas Santos
Umut Nayir
Güven Yalçın
Tyler Boyd
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Burak Yılmaz
Georges N'Koudou
Adem Ljajic
Pedro Rebocho
Domagoj Vida
Mertcan Açıkgöz
Almos Kaan Kalafat
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby"
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 13:57
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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