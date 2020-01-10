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10 Ocak 2020, Cuma
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incelemeye devam edecek

Tahkim Kurulu incelemeye devam edecek

, ve F.Bahçe'nin "Takım Harcama Limiti"ne ilişkin karara itirazlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

, ve F.Bahçe'nin "Takım Harcama Limiti"ne ilişkin karara itirazlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Tahkim Kurulu, dosyaların incelenmesinin devam etmesine oybirliği ile karar verdi. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş ve 'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

  1. 10.1.2020
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