Tahkim Kurulu incelemeye devam edecek

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin "Takım Harcama Limiti"ne ilişkin karara itirazlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Tahkim Kurulu, dosyaların incelenmesinin devam etmesine oybirliği ile karar verdi. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verildi" ifadeleri kullanıldı.