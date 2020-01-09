Son kararı Cenk verecek

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah beyazlılara geri döneceği konuşulan Cenk Tosun'un önce kendisi hakkında karar vermesi gerektiğini söyledi. Ajansspor'a konuşan yönetici Emre Kocadağ, "Cenk Tosun bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş'a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz" dedi.