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09 Ocak 2020, Perşembe
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Son kararı Cenk verecek

Son kararı Cenk verecek

 Asbaşkanı Kocadağ, siyah beyazlılara geri döneceği konuşulan 'un önce kendisi hakkında karar vermesi gerektiğini söyledi.

Asbaşkanı Kocadağ, siyah beyazlılara geri döneceği konuşulan 'un önce kendisi hakkında karar vermesi gerektiğini söyledi. Ajansspor'a konuşan yönetici Emre Kocadağ, "Cenk Tosun bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş'a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz" dedi.

  1. 9.1.2020
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