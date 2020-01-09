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09 Ocak 2020, Perşembe
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Santander sürprizi

Santander sürprizi

basını, ’ın ’da forma giyen 28 yaşındaki Santander’i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve bütçe yaratmaya çalışan 'ta forvet için yeni bir isim gündeme geldi. basını Beşiktaş'ın; sezon başında Comolli'nin F.Bahçe'ye getirmeyi başaramadığı 'dan Federico Santander'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı. Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol atıp, 3 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 16 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. 1.87 boyundaki golcü Santander, fiziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.

  1. 9.1.2020
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