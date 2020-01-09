Santander sürprizi
İtalyan basını, Beşiktaş’ın Bologna’da forma giyen 28 yaşındaki Santander’i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve bütçe yaratmaya çalışan Beşiktaş'ta forvet için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan basını Beşiktaş'ın; sezon başında Comolli'nin F.Bahçe'ye getirmeyi başaramadığı Bologna'dan Federico Santander'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı. Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol atıp, 3 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 16 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. 1.87 boyundaki golcü Santander, fiziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.
- 9.1.2020
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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