Güven, Erdem ya da Erdoğan

Erick Gutierrez için yapılan görüşmelerde Hollanda ekibinden flaş bir takas teklifi geldiği kaydedildi. Buna göre Erdoğan Kaya, Erdem Kartal ya da Güven Yalçın'ın takas olarak istendiği bildirildi. Oğuzhan ve Lens için takas teklifi reddedilen siyah-beyazlı yönetimin bu istek karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.