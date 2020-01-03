Güven, Erdem ya da Erdoğan
Erick Gutierrez için yapılan görüşmelerde Hollanda ekibinden flaş bir takas teklifi geldiği kaydedildi. Buna göre Erdoğan Kaya, Erdem Kartal ya da Güven Yalçın'ın takas olarak istendiği bildirildi.
Erick Gutierrez için yapılan görüşmelerde Hollanda ekibinden flaş bir takas teklifi geldiği kaydedildi. Buna göre Erdoğan Kaya, Erdem Kartal ya da Güven Yalçın'ın takas olarak istendiği bildirildi. Oğuzhan ve Lens için takas teklifi reddedilen siyah-beyazlı yönetimin bu istek karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Güven, Erdem ya da Erdoğan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.