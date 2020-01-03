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03 Ocak 2020, Cuma
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Güven, Erdem ya da Erdoğan

Güven, Erdem ya da Erdoğan

Erick  için yapılan görüşmelerde Hollanda ekibinden flaş bir teklifi geldiği kaydedildi. Buna göre Erdoğan Kaya, Erdem Kartal ya da Güven Yalçın'ın takas olarak istendiği bildirildi.

Erick için yapılan görüşmelerde Hollanda ekibinden flaş bir teklifi geldiği kaydedildi. Buna göre Erdoğan Kaya, Erdem Kartal ya da Güven Yalçın'ın takas olarak istendiği bildirildi. Oğuzhan ve Lens için takas teklifi reddedilen siyah-beyazlı yönetimin bu istek karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

  1. 3.1.2020
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