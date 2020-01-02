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02 Ocak 2020, Perşembe
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Özel kombineler

Özel kombineler

 yönetimi, Süper Lig'in ikinci yarısı için özel olarak bilet çıkarttı. Yönetimin, şampiyonluk yarışında takımlarını daha fazla desteğe ihtiyacı olduğuna inandığı için satışa çıkarttığı iç saha kombine biletlerinin fiyatları 650 TL ile 2000 TL arasında değişiyor.

yönetimi, Süper Lig'in ikinci yarısı için özel olarak bilet çıkarttı. Yönetimin, şampiyonluk yarışında takımlarını daha fazla desteğe ihtiyacı olduğuna inandığı için satışa çıkarttığı iç saha kombine biletlerinin fiyatları 650 TL ile 2000 TL arasında değişiyor. Yönetim, taraftarların bu biletlere ilgi göstereceğine inanıyor.

  1. 2.1.2020
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