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26 Aralık 2019, Perşembe
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maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, ’in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK 'nde sağanak yağmur altında yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, ve Enzo Roco katılmadı.
  1. 26.12.2019
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