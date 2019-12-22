Gözler kanatlarda
Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor. F.Bahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor.
Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor. F.Bahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta F.Bahçe karşısında sağ kanatta Jeremain Lens, sol kanatta ise Caner Erkin'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
KOZU KEVİN N'KOUDOU
Rakibini eski silahlarıyla vurmayı hedefleyen Avcı, sakatlıktan kurtulan Kevin N'Koudou'yu ise maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmeyi düşünüyor. Fenerbahçe savunmasının hızlı oyuncu karşısında zorluk çekeceğini düşünen Avcı, maçın gidişatına göre karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde bu futbolcuyla gol arayacak.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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