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22 Aralık 2019, Pazar
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Gözler kanatlarda

Gözler kanatlarda

Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan , karşısında 3 puan hedefliyor. F.Bahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor.

Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan , karşısında 3 puan hedefliyor. F.Bahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta F.Bahçe karşısında sağ kanatta , sol kanatta ise 'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

KOZU KEVİN N'KOUDOU

Rakibini eski silahlarıyla vurmayı hedefleyen Avcı, sakatlıktan kurtulan Kevin N'Koudou'yu ise maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmeyi düşünüyor. Fenerbahçe savunmasının hızlı oyuncu karşısında zorluk çekeceğini düşünen Avcı, maçın gidişatına göre karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde bu futbolcuyla gol arayacak.

  1. 22.12.2019
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