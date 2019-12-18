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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Sık değişiklik adaleti bozar!

Sık değişiklik adaleti bozar!

Başkanı , harcama limitlerinin yükseltilmesiyle ilgili olarak, " burada aldığı karar, bazı kulüplere daha fazla harcama yetkisi verse dahi bizim zaten kendi mali dengemizin dışında bir harcama yapmamız mümkün değil. Federasyonun aldığı bu kararda bizim herhangi bir etkimiz yok. sık sık değişmesi, adaletsiz bir ortam oluşturur" dedi.

Başkanı , harcama limitlerinin yükseltilmesiyle ilgili olarak, " burada aldığı karar, bazı kulüplere daha fazla harcama yetkisi verse dahi bizim zaten kendi mali dengemizin dışında bir harcama yapmamız mümkün değil. Federasyonun aldığı bu kararda bizim herhangi bir etkimiz yok. sık sık değişmesi, adaletsiz bir ortam oluşturur" dedi.

ESKİ İMZALAR BİZİ ZORLUYOR
İkinci başkan Dalgakıran, daha önce yapılan anlaşmalar nedeniyle sıkıntı çektiklerini ifade etti. Adnan Dalgakıran, "Bizim zorluğumuz daha önce yapılan ve Beşiktaş'ı maddi olarak daha fazla sorumluluk altına sokan anlaşmalar. Tamamen kendi bütçemiz ve az önce bahsettiğim kendi gelir gider dengemiz doğrultusunda bütün ekonomik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 18.12.2019
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