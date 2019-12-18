Sık değişiklik adaleti bozar!
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, harcama limitlerinin yükseltilmesiyle ilgili olarak, "Federasyonun burada aldığı karar, bazı kulüplere daha fazla harcama yetkisi verse dahi bizim zaten kendi mali dengemizin dışında bir harcama yapmamız mümkün değil. Federasyonun aldığı bu kararda bizim herhangi bir etkimiz yok. Kuralların sık sık değişmesi, adaletsiz bir ortam oluşturur" dedi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, harcama limitlerinin yükseltilmesiyle ilgili olarak, "Federasyonun burada aldığı karar, bazı kulüplere daha fazla harcama yetkisi verse dahi bizim zaten kendi mali dengemizin dışında bir harcama yapmamız mümkün değil. Federasyonun aldığı bu kararda bizim herhangi bir etkimiz yok. Kuralların sık sık değişmesi, adaletsiz bir ortam oluşturur" dedi.
ESKİ İMZALAR BİZİ ZORLUYOR
İkinci başkan Dalgakıran, daha önce yapılan anlaşmalar nedeniyle sıkıntı çektiklerini ifade etti. Adnan Dalgakıran, "Bizim zorluğumuz daha önce yapılan ve Beşiktaş'ı maddi olarak daha fazla sorumluluk altına sokan anlaşmalar. Tamamen kendi bütçemiz ve az önce bahsettiğim kendi gelir gider dengemiz doğrultusunda bütün ekonomik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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