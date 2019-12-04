12 maçta 10 zafer

Beşiktaş, 2019 senesinde Burak Yılmaz'ın gol attığı 12 Süper Lig maçının 10'unu kazandı. Kral toplamda 16 gole ulaşırken, siyah-beyazlılar rakiplerine hiç mağlup olmadı, sadece 2 beraberlik aldı. Burak Yılmaz 2019 senesinde Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu konumuna da geldi.