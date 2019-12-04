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04 Aralık 2019, Çarşamba
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12 maçta 10 zafer

12 maçta 10 zafer

, 2019 senesinde 'ın gol attığı 12 maçının 10'unu kazandı. Kral toplamda 16 gole ulaşırken, siyah-beyazlılar rakiplerine hiç mağlup olmadı, sadece 2 beraberlik aldı.

, 2019 senesinde 'ın gol attığı 12 maçının 10'unu kazandı. Kral toplamda 16 gole ulaşırken, siyah-beyazlılar rakiplerine hiç mağlup olmadı, sadece 2 beraberlik aldı. Burak Yılmaz 2019 senesinde Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu konumuna da geldi.

  1. 4.12.2019
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