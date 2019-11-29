Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Gerekeni yaptık

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Bugün 7 veya 9 puanımız olabilirdi. Prestij ve ülke puanı açısından olması gereken oldu bugün. Taraftar bize çok olumlu etki yapıyor. Son 30 dakika onlar da oyunun içine girdi. Pazartesi akşamı onların inanılmaz desteğiyle birlikte karakter koyan bir takım olmamız lazım. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Hakemi ve son dakikada yaşanan arbedeyi de değerlendiren Avcı, "Ben bir şey söylemedim. Rakip takım teknik direktörü ne söylediğini ben söylemiyorum, kendi ifade etsin. Avrupa Ligi'nde 5. karşılaşmamız ve 2 sarı kart gördüm. Ligimizde hep hakem konuşuluyor ama biraz da buraya bakmak lazım" yorumunda bulundu.