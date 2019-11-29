Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Gerekeni yaptık
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bratislava'yı yenerek ülke puanı için gerekeni yaptıklarını söyledi. Avcı: Prestij ve ülke puanı için gerekeni yaptık. Ligimizde hep hakemler konuşuluyor. Biraz da buraya bakmak lazım.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Bugün 7 veya 9 puanımız olabilirdi. Prestij ve ülke puanı açısından olması gereken oldu bugün. Taraftar bize çok olumlu etki yapıyor. Son 30 dakika onlar da oyunun içine girdi. Pazartesi akşamı onların inanılmaz desteğiyle birlikte karakter koyan bir takım olmamız lazım. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Hakemi ve son dakikada yaşanan arbedeyi de değerlendiren Avcı, "Ben bir şey söylemedim. Rakip takım teknik direktörü ne söylediğini ben söylemiyorum, kendi ifade etsin. Avrupa Ligi'nde 5. karşılaşmamız ve 2 sarı kart gördüm. Ligimizde hep hakem konuşuluyor ama biraz da buraya bakmak lazım" yorumunda bulundu.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Gerekeni yaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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