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29 Kasım 2019, Cuma
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'ta kaynağı bulundu!

Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu!

Ara dönemine kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen , Toulouse'a kiralık olarak giden Mirin ve Z. Waregem'e kiralanan Cyle Larin için görüşmelerde bulunacak.

Ara dönemine kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen , Toulouse'a kiralık olarak giden Mirin ve Z. Waregem'e kiralanan Cyle Larin için görüşmelerde bulunacak. İki futbolcu için forma giydiği ekiplere satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacakları sorulacak.

  1. 29.11.2019
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