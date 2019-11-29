Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu!

Ara transfer dönemine kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen Beşiktaş, Toulouse'a kiralık olarak giden Mirin ve Z. Waregem'e kiralanan Cyle Larin için görüşmelerde bulunacak. İki futbolcu için forma giydiği ekiplere satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacakları sorulacak.