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29 Kasım 2019, Cuma
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Avcı’dan rotasyonu

Avcı’dan Süper Lig rotasyonu

'de yakaladığı çıkışın ardından Avrupa Ligi'nde rotasyona giden Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşısında 5 farklı ismi sahaya sürdü.

karşısında sakatlığı bulunan Ruiz'in yanı sıra Gökhan, Atiba, Ljajic ve Burak'ı oynatmayan Avcı, bu isimlerden Gökhan ve Ljajic'i 18 kişilik kadroya aldı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Necip, Roco, Oğuzhan, Boyd ve Umut Nayir ilk 11'de forma giydi.

  1. 29.11.2019
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