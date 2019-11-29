Avcı’dan Süper Lig rotasyonu

Slovan Bratislava karşısında sakatlığı bulunan Ruiz'in yanı sıra Gökhan, Atiba, Ljajic ve Burak'ı oynatmayan Avcı, bu isimlerden Gökhan ve Ljajic'i 18 kişilik kadroya aldı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Necip, Roco, Oğuzhan, Boyd ve Umut Nayir ilk 11'de forma giydi.