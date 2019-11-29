Avcı’dan Süper Lig rotasyonu
Süper Lig'de yakaladığı çıkışın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde rotasyona giden Teknik Direktör Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 5 farklı ismi sahaya sürdü.
Slovan Bratislava karşısında sakatlığı bulunan Ruiz'in yanı sıra Gökhan, Atiba, Ljajic ve Burak'ı oynatmayan Avcı, bu isimlerden Gökhan ve Ljajic'i 18 kişilik kadroya aldı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Necip, Roco, Oğuzhan, Boyd ve Umut Nayir ilk 11'de forma giydi.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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