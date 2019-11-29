Beşiktaş'tan müthiş dönüş!

İlk 4 maçında puan alamayan temsilcimiz, karşılaşmaya 5 as oyuncusundan yoksun olarak başladı. Abdullah Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba'yı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Ljajic'i yedek soyundurdu. Ruiz ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı net fırsatları değerlendiremezken, konuk ekip Slovan Bratislava 35. dakikada Daniel'in golüyle öne geçti ve devre bu skorla kapandı.



DEĞİŞİKLİKLER YARADI

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Rebocho'nun yerine Ljajic, Boyd'un yerine de N'Koudou oyuna dahil oldu. Umut Nayir'in 72'de direkten dönen topundan 3 dakika sonra beraberliği getiren golü 75'te Roco kaydetti. 90+2'de kazanılan penaltıda topu başına gelen Ljajic attığı golle 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini almayı başardı. Slovan Bratislava ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş son maçında deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.