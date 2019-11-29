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29 Kasım 2019, Cuma
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'tan müthiş dönüş!

Beşiktaş'tan müthiş dönüş!

, Avrupa Ligi K Grubu'nda evinde 'yı mağlup ederek gruptaki aldı. Soyunma odasına Daniel’in golüyle 1-0 geride giden temsilcimiz, ikinci yarıda Roco ve ’in (pen) golleriyle Slovak rakibini 2-1 mağlup etti.

İlk 4 maçında puan alamayan temsilcimiz, karşılaşmaya 5 as oyuncusundan yoksun olarak başladı. , ile Atiba'yı kadroya almazken, ve 'i yedek soyundurdu. Ruiz ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı net fırsatları değerlendiremezken, konuk ekip 35. dakikada Daniel'in golüyle öne geçti ve devre bu skorla kapandı.

DEĞİŞİKLİKLER YARADI
İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir vardı. Rebocho'nun yerine Ljajic, Boyd'un yerine de N'Koudou oyuna dahil oldu. Umut Nayir'in 72'de direkten dönen topundan 3 dakika sonra beraberliği getiren golü 75'te Roco kaydetti. 90+2'de kazanılan penaltıda topu başına gelen Ljajic attığı golle 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş gruptaki almayı başardı. Slovan Bratislava ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş son maçında deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.

  1. 29.11.2019
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