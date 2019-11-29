Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda evinde Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Soyunma odasına Daniel’in golüyle 1-0 geride giden temsilcimiz, ikinci yarıda Roco ve Ljajic’in (pen) golleriyle Slovak rakibini 2-1 mağlup etti.
İlk 4 maçında puan alamayan temsilcimiz, karşılaşmaya 5 as oyuncusundan yoksun olarak başladı. Abdullah Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba'yı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Ljajic'i yedek soyundurdu. Ruiz ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı net fırsatları değerlendiremezken, konuk ekip Slovan Bratislava 35. dakikada Daniel'in golüyle öne geçti ve devre bu skorla kapandı.
DEĞİŞİKLİKLER YARADI
İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Rebocho'nun yerine Ljajic, Boyd'un yerine de N'Koudou oyuna dahil oldu. Umut Nayir'in 72'de direkten dönen topundan 3 dakika sonra beraberliği getiren golü 75'te Roco kaydetti. 90+2'de kazanılan penaltıda topu başına gelen Ljajic attığı golle 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini almayı başardı. Slovan Bratislava ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş son maçında deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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