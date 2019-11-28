Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Vodafone Park'ta Slovak ekibi Slovan Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş'ta 15. dakikada kaleciyle çarpışan Umut Nayir'in son hali korkuttu.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Slovak ekibi Slovan Bratislava'yı konuk ediyor.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Tyler Boyd'un köşe vuruşunda Umut Nayir, Bratislava kalecisi ile çarpıştı.
Bir süre kenarda tedavisine devam edilen Nayir, 2 dakika sonra oyuna tekrar dahil oldu.
26 yaşındaki oyuncunun gözünün altındaki morluk ise dikkatlerden kaçmadı.
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 22:18
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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