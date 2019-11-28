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28 Kasım 2019, Perşembe
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'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!

Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!

K Grubu 5. maçında Vodafone Park'ta Slovak ekibi 'yı konuk eden 'ta 15. dakikada kaleciyle çarpışan 'in son hali korkuttu.

K Grubu 5. maçında , sahasında Slovak ekibi 'yı konuk ediyor.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Tyler Boyd'un köşe vuruşunda , Bratislava kalecisi ile çarpıştı.

Bir süre kenarda tedavisine devam edilen Nayir, 2 dakika sonra oyuna tekrar dahil oldu.

26 yaşındaki oyuncunun gözünün altındaki morluk ise dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 22:18
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