Beşiktaş'ta Victor Ruiz 4 hafta yok!
Beşiktaş'a iki oyuncudan kötü haber geldi. Siyahbeyazlılardan yapılan açıklamada İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in çekilen MR sonucu ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği aktarıldı. Başarılı savunmacının 3-4 hafta forma giyememesi bekleniyor.
Beşiktaş'a iki oyuncudan kötü haber geldi. Siyahbeyazlılardan yapılan açıklamada İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in çekilen MR sonucu ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği aktarıldı. Başarılı savunmacının 3-4 hafta forma giyememesi bekleniyor. Bir diğer sakatlığı bulunan oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'ın ise MR sonrası soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edildiği belirtildi.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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