Beşiktaş'ta Victor Ruiz 4 hafta yok!

Beşiktaş'a iki oyuncudan kötü haber geldi. Siyahbeyazlılardan yapılan açıklamada İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in çekilen MR sonucu ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği aktarıldı. Başarılı savunmacının 3-4 hafta forma giyememesi bekleniyor. Bir diğer sakatlığı bulunan oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'ın ise MR sonrası soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edildiği belirtildi.