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29 Kasım 2019, Cuma
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'ta 4 hafta yok!

Beşiktaş'ta Victor Ruiz 4 hafta yok!

'a iki oyuncudan kötü haber geldi. Siyahbeyazlılardan yapılan açıklamada İspanyol futbolcu 'in çekilen MR sonucu iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği aktarıldı. Başarılı savunmacının 3-4 hafta forma giyememesi bekleniyor.

'a iki oyuncudan kötü haber geldi. Siyahbeyazlılardan yapılan açıklamada İspanyol futbolcu 'in çekilen MR sonucu iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği aktarıldı. Başarılı savunmacının 3-4 hafta forma giyememesi bekleniyor. Bir diğer sakatlığı bulunan oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'ın ise MR sonrası soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edildiği belirtildi.

  1. 29.11.2019
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