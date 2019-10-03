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İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, bu akşam beşinci karşılaşmalarına çıktı. Turuncu-lacivertliler Roma karşısında 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken, Siyah-beyazlı ekip Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti. C Grubu'nda bulunan Trabzonspor ise Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İşte Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu...
3 Ekim 2019 Perşembe 22:21
Güncelleme: 28.11.2019 23:13
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Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam beşinci karşılaşmalarla devam etti.
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C Grubu'nda bulunan Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Getafe ile karşılaştı.
Mücadeleyi İspanyol ekibi 1-0 kazandı.
J Grubu'nda bulunan Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti.
Karşılaşmayı İtalyan ekibi 3-0'lık skorla kazandı.