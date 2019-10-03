İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, bu akşam beşinci karşılaşmalarına çıktı. Turuncu-lacivertliler Roma karşısında 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken, Siyah-beyazlı ekip Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti. C Grubu'nda bulunan Trabzonspor ise Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İşte Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu...

3 Ekim 2019 Perşembe 22:21 Güncelleme: 28.11.2019 23:13
İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam beşinci karşılaşmalarla devam etti.

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İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

C Grubu'nda bulunan Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Getafe ile karşılaştı.

İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

Mücadeleyi İspanyol ekibi 1-0 kazandı.

İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

J Grubu'nda bulunan Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti.

İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

Karşılaşmayı İtalyan ekibi 3-0'lık skorla kazandı.

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