İşte Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, bu akşam beşinci karşılaşmalarına çıktı. Turuncu-lacivertliler Roma karşısında 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken, Siyah-beyazlı ekip Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti. C Grubu'nda bulunan Trabzonspor ise Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İşte Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu...